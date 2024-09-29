سعر الذهب اليوم 29-9-2024 عيار 21 يحلق بالقرب من 4000 جنيه بالمصنعية شوف بكام

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رياض - احمد صلاح - سعر الذهب اليوم 29-9-2024 يحلق بالقرب من 4000 جنيه بالمصنعية شوف بكام.. سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا، مما يعكس استمرار موجة الصعود غير المسبوقة التي يشهدها المعدن الأصفر في الأيام الحالية. وقد شهدت أسعار الأوقية عالميًا قفزة من 2,645 إلى 2,658 دولارًا خلال الساعات القليلة الماضية، مما أدى إلى تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 4,300 جنيه مع المصنعية، بينما يقترب سعر جرام الذهب عيار 21 من 4,000 جنيه مع المصنعية.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وفيما يتعلق بسعر الذهب اليوم في مصر، فإن الكثيرين يبحثون عن أسعار الذهب في محلات الصاغة وتطورات أسعار الأعيرة المختلفة، حيث شهدت الأسعار زيادة جديدة، واقترب سعر جرام الذهب عيار 18 من 3,050 جنيه بعد أن كان 3,100 جنيه للشراء.

يعتبر عيار 21 الخيار المفضل عند الشراء في مناسبات مثل الزواج أو الخطوبة، حيث يفضله عدد كبير من المصريين، خاصة عند مقارنة مشغولات هذا العيار مع عيار 18. بينما يفضل عيار 24 في حالة شراء السبائك والجنيهات.

ارتفاع سعر الذهب اليوم عيار 21

شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3600 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 3190 جنيه في 120 يوليو الماضي، مما يعني زيادة تقارب 400 جنيه. ويضاف إلى ذلك سعر المصنعية الذي قد يتراوح بين 200 و250 جنيه. ورغم الارتفاعات الحالية، يبقى سعر عيار 21 أقل بكثير من ذروته في نهاية يناير الماضي، حيث بلغ حينها 4050 جنيهًا بدون مصنعية وحوالي 4250 جنيهًا مع المصنعية.

سعر الذهب اليوم 29-9-2024

*سعر الذهب اليوم الجرام عيار 24

سعر الجرام من الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر هو 4114 جنيهاً للشراء و4097 جنيهاً للبيع.

*سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الجرام من الذهب عيار 21 اليوم الأحد بلغ 3600 جنيه للشراء و3585 جنيهاً للبيع.

*سعر الذهب اليوم الجرام عيار 18

سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم الأحد هو 3085 جنيهاً للشراء و3072 جنيهاً للبيع.

*سعر الذهب اليوم الجرام عيار 14

سعر الجرام من الذهب عيار 14 اليوم الأحد هو 2400 جنيه للشراء.

*سعر الجنيه الذهب