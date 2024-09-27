وزير التموين يوجه ببدء طرح الخضر والفاكهة بالمجمعات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 10:11 مساءً - في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح وتوفير كافة أنواع السلع الغذائية والإستهلاكية للمستهلكين بأسعار مخفضة، تم توقيع مبادرة مع الغرفة التجارية في القاهرة ممثلة في شعبة الخضر والفاكهة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح الخضروات والفاكهة في أكثر من 150 منفذّا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتهدف المبادرة لطرح الخضروات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة.

وتم تخصيص 16 منفذ ضمن المبادرة حتى الآن في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية في محافظة القاهرة على أن يتم زيادة الأعداد تدريجيا.

وسيتم بيع الخضروات والفاكهة للمواطن بتخفيضات لن تقل عن 25 – 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، كما أنها ستعمل على مدار اليوم مع سرعة إمداد كل منفذ بالمنتجات قبل إنتهاء الكميات المتواجدة لديه.

وجاري دراسة إقامة أسواق اليوم الواحد للخضروات والفاكهة على مدار العام، في مناطق 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الخيالة، التجمع الأول، التجمع الثالث، التجمع الخامس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين.