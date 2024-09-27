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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأمريكية: بيانات سوق العمل والتضخم تؤكد أننا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 02:12 مساءً - سي إن بي سي_ قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، في مقابلة اليوم الخميس 26 سبتمبر مع شبكة CNBC، إنه يبدو أن صناع السياسات في الفيدرالي الأمريكي يتوقعون “انخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر”.
وأضافت يلين: “تشير بيانات سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة إلى أننا على طريق الهبوط السلس، هناك بعض التراخي في سوق العمل أكثر من ذي قبل”.
وأكدت الوزيرة الأمريكية، أنه في حين تظل معالجة التضخم “الأولوية القصوى” لإدارة بايدن، فقد انخفض الرقم “بشكل كبير”.
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