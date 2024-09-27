مال وأعمال

وزيرة الخزانة الأمريكية: بيانات سوق العمل والتضخم تؤكد أننا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأمريكية: بيانات سوق العمل والتضخم تؤكد أننا… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 02:12 مساءً - سي إن بي سي_ قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، في مقابلة اليوم الخميس 26 سبتمبر مع شبكة CNBC، إنه يبدو أن صناع السياسات في الفيدرالي الأمريكي يتوقعون “انخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر”.

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وأضافت يلين: “تشير بيانات سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة إلى أننا على طريق الهبوط السلس، هناك بعض التراخي في سوق العمل أكثر من ذي قبل”.

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وأكدت الوزيرة الأمريكية، أنه في حين تظل معالجة التضخم “الأولوية القصوى” لإدارة بايدن، فقد انخفض الرقم “بشكل كبير”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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