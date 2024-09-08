منتدى المجتمع الأخضر .. حسام هيبة: نستهدف أن تصبح مصر مركزا…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الدولة اجراءات كبيرة لتنفيذ مشروعات تنموية يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، خاصةً أن القانون ربط مجالات المسئولية المجتمعية بأهداف خطة التنمية المستدامة، ومن أهمها تحسين جودة التعليم والصحة ونمو الاقتصاد.

وتابع “هيبة” خلال فعاليات الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر” الذي تنظمه مؤسسة “عالم المال”، أن الهيئة تبذل جهودًا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، ومن أهم هذه الجهود تطوير البنى التحتية عبر التوسع في ربط شبكات الطرق البرية لمسافة أكثر من 20 ألف كيلومتر، وتحديث وإنشاء 27 ميناء بحري، بالإضافة إلى العديد من مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهمها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.

وأكد “هيبة” أن التنمية المستدامة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر تم اعداد استراتيجية له تهدف الي زيادة انتاج الطاقة المتجددة في مصر وترشيد وتخفيض استخدام الطاقة المولدة بشكل عام، ولكي نستطيع المنافسة لابد ان يكون لدينا مقومات، ومصر لديها قدرة كبيرة جدا على توليد الطاقة المتجددة بنسبة تتعدي 2000 جيجاوات وتحتاج إلى شبكة من الاستثمارات ولكن الوقت الحالي تم تطوير هذه المنظومة لتصل الى 140 الف كيلو متر غرب البلاد لتوليد الطاقة الشمسية والرياح وتعميق الصناعة نفسها خلال العامين المقبلين.

وتابع: نسعي لانشاء مصانع للرياح بجانب عملية توليد الطاقة من الامونيا الخضراء والهيدروجين وتم التوقيع علي مجموعة من المفكرات وتم اعادة توثيقها بحيث نصل الي مشاريع فعلية حصلت بالفترة الماضية وتم توقيع اكثر من 10 اتفاقيات اطارية لتنفيذ اتفاقيات فعلية.

أضاف أنه تم إصدار قانون عام 2024 مجموعة من الحوافز لانشاء مشروعات من الهيدروجين الاخضر ونستهدف خلال 5 سنوات ان ندشن العديد من المصانع علي خطي دول الاتحاد الاوروبي.

وتابع: نتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة الاستراتيجية والاتحاد الأوروبي يمنحنا فرصة كبيرة لجدوي اقتصادية لانشاء هذه المشروعات لكي نحصل علي اتفاقية شراكة بالاضافة الي ذلك التوجه الي استخدام الهيدروجين الاخضر داخل مصادر الطاقة لتوفير بنى تحتية قوية للعمل علي توزيع هذه الطاقة نستهدف ان تصل مصر لان تكون مركز عالمي لتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة ونحن نستطيع ان ننافس عالميا في هذا المجال.

وقال هيبة، أطلقنا 19 دراسة خاصة بتقييم الآثر الإيجابى للمسئولية المجتمعية للشركات على المجتمع وعلى آداء الشركات نفسها، وتتعاون مع المؤسسات الدولية للتعرف على أفضل الممارسات الدولية فى المسئولية المجتمعية، وتسعى إلى التعاون مع الجهات البحثية التابعة للجامعات المصرية لربط الأبحاث النظرية بالتطبيقات العملية.

وأشار أن الهيئة أطلقت جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات فى عام 2021، وفازت بها 10 شركات فى نسختها الأولى، وتستعد الأن للإعلان عن الفائزين فى النسخة الثانية من الجائزة فى العام الحالى، كما عقدت الهيئة 38 محاضرة تعريفية بحوافز وقواعد المسؤولية المجتمعية، حضرها ممثلو 800 شركة.