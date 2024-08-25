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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تعتزم إرسال 42.4 مليون متر مكعب من الغاز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 25 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - وكالات _ قالت شركة إنتاج الغاز الروسية جازبروم إنها سترسل 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت، وذلك دون تغيير عن الكمية التي أرسلتها أمس الجمعة.
وقلص الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، فيما ظلت النمسا الدولة الأكثر اعتمادا على الإمدادات الروسية في الاتحاد الأوروبي.
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