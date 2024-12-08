تحديثات برنامج TEMU للتسويق بالعمولة: اربح حتى SAR 400,000 شهريًا!

حول TEMU

حول برنامج TEMU للتسويق بالعمولة

ما المبلغ الذي يمكنك ربحه من برنامج TEMU للتسويق بالعمولة؟

كيفية سحب عمولات التسويق بالعمولة؟

كيف تبدأ مع برنامج TEMU للتسويق بالعمولة؟

مقارنة بين البرامج الأخرى للتسويق بالعمولة.

حول TEMU:

TEMU هو سوق متطور عبر الإنترنت يربط المتسوقين بملايين البائعين والمصنعين والعلامات التجارية من جميع أنحاء العالم. سواء كنت تبحث عن منتجات مميزة بأسعار معقولة، أو علامات تجارية مشهورة، أو أدوات ومعدات مفيدة، أو أحدث صيحات الموضة، فإن TEMU هي وجهتك الوحيدة لتلبية رغباتك واحتياجاتك في التسوق. من خلال مجموعة واسعة من المنتجات المتوفرة على TEMU، يمكنك بسهولة العثور على ما تبحث عنه بسعر لا مثيل له. أصبح TEMU الآن أشهر منصات التسوق في العديد من البلدان وأصبح أعداد الأشخاص الذين يستخدمون TEMU يتزايدون أكثر فأكثر، لذا فإن TEMU لديه الآن العديد من العروض الترويجية المستمرة.







حول برنامج TEMU للتسويق بالعمولة:

ربما تكون قد شاهدت الكثير من الأشخاص يشاركون رابط TEMU الخاص بهم وأكوادهم، ولكن ربما لا تعلم أن TEMU لديه برنامج تسويق بالعمولة يمكن للجميع الانضمام إليه. إذا كنت من عشاق TEMU المتحمسين وتتطلع إلى إيجاد مصدر ثابت للدخل السلبي أو إذا كنت مؤثرًا يريد تحقيق الدخل من حركة المرور الخاصة بك، برنامج TEMU للتسويق بالعمولة سيقوم بتحقيق أهدافك. مع إمكانية تحقيق أرباح عالية تصل إلى SAR400,000 شهريًا، يعد برنامج التسويق بالعمولة في TEMU هو البرنامج المثالي لبداية جديدة للربح.







ما المبلغ الذي يمكنك ربحه من خلال برنامج TEMU للتسويق بالعمولة؟





يمكنك ربح ما يصل إلى SAR400,000 شهريًا! إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى برنامج TEMU للتسويق بالعمولة، فسوف يسعدك معرفة أنه يقدم سياسة عمولة سهلة وشفافة. هناك العديد من الطرق الممكنة لربح المال، والتي نذكرها أدناه:







1: اربح مكافأة بقيمة SAR10 لكل مستخدم جديد يقوم بتنزيل تطبيق TEMU باستخدام رابط الإحالة الخاص بك.

2: احصل على عمولة على كل عملية شراء يقوم بها مستخدمو TEMU المسجلون حديثًا والذين ينقرون على رابط الإحالة الفريد الخاص بك. يختلف معدل العمولة حسب مبلغ الشراء:

- بالنسبة للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين SAR0 وSAR199.99، ستحصل على عمولة بنسبة 5%

- بالنسبة للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين SAR200 وSAR399.99، ستحصل على عمولة بنسبة 10%

- عند الشراء بقيمة SAR400 أو أكثر، ستحصل على عمولة بنسبة 20%

3: استفد من لوحة المتصدرين للربح: يمكن لأفضل 50 مسوّق بالعمولة في TEMU الحاصلين على أكبر قدر من الأرباح في آخر 3 أيام في برنامج TEMU للتسويق بالعمولة أن يفوزوا بمكافأة نقدية.

4: احصل على عمولة ثانوية بنسبة 20% إذا قمت بدعوة أحد المسوقين بالعمولة:

تطلق TEMU عمولات من المستوى الثاني للمسوقين بالعمولة، مما يسمح لهم بربح عمولات على إحالات المسوقين بالعمولة التي قاموا بتجنيدها. في هذه الحالة، يمكنك الحصول على عمولة ثانوية بنسبة 20% إذا قمت بدعوة أحد المسوقين بالعمولة. سيساعد هذا البرنامج المسوقين بالعمولة لدينا على تنمية أعمالهم وتحقيق المزيد من الإيرادات.







كيفية سحب عمولات التسويق بالعمولة؟

يمكنك ببساطة السحب باستخدام PayPal. عندما يصل المبلغ النقدي لحساب TEMU للتسويق بالعمولة إلى SAR80، ستظهر نافذة منبثقة لإعلامك بربط حساب PayPal الخاص بك.

- تقديم الطلب: ستتم إضافة العمولة إلى الحساب المعلق خلال 5 دقائق من الطلب وتحويلها إلى الحساب المتاح بعد 3 أيام من التسليم.

- تنزيل التطبيق: ستتم إضافة المكافآت إلى الحساب المتاح خلال 15 دقيقة (مستخدمو التطبيق الجدد فقط).

- الاشتراك في برنامج التسويق بالعمولة: ستتم إضافة المكافآت إلى الحساب المعلق على الفور. سيتم نقلهم إلى الحساب المتاح بعد أن يحصل المسوّق بالعمولة خاصتك على أول عمولة له.

كيف تبدأ مع برنامج TEMU للتسويق بالعمولة؟







مقارنة بين البرامج الأخرى للتسويق بالعمولة.

بالمقارنة مع البرامج الأخرى للتسويق بالعمولة، يقدم TEMU معدل عمولة يتراوح بين 5% و20% لجميع الفئات اعتمادًا على كل عملية شراء مؤهلة.

ومع ذلك، لا يقدم TEMU عمولات للمستخدمين العائدين. وهذا قد يحد من أرباحك. ولكن مع تدفق عدد كبير من الزيارات إلى TEMU ومع توفر المزيد من البلدان، لا يزال الأمر يستحق الاشتراك في برنامج TEMU للتسويق بالعمولة الآن لأنه موقع تسوق مشهور جدًا. قد تكون فكرة جيدة أن تقوم بالتسجيل الآن قبل أن تقوم TEMU بتعديل معدلات العمولات والحد الأقصى للأرباح شهريًا.

معدل عمولة برنامج TEMU للتسويق بالعمولة (5%-20%)

إذا كنت تبحث عن برنامج تسويق بالعمولة يوفر نسب عمولة عالية وعوائد جيدة، فقد يكون برنامج TEMU للتسويق بالعمولة هو الخيار المناسب لك. إنه أحد أفضل برامج التسويق بالعمولة التي يمكن العثور عليها في مجال التسويق بالعمولة. انضم الآن وابدأ في كسب العمولات عن دعوة المستخدمين الجدد!

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