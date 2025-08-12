الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر سيارة أودي Q7 2025 واحدة من أبرز سيارات الفخامة والابتكار في فئة الدفع الرباعي، حيث تجمع بين التصميم الملكي والتقنيات المتطورة التي توفر تجربة قيادة استثنائية في هذا المقال، نستعرض أهم مواصفات هذه السيارة التي تمنحك شعورًا كأنك “في قصر” على أربع عجلات.

"مش أودي بس".. مواصــفات سيــــارة أودي Audi Q7 2025 الفاخرة بتصميم ملكي وتقنيات أسطورية

تتميز أودي Q7 2025 بخطوط خارجية أنيقة ومتناغمة، مع مقدمة عريضة وشبكة تهوية كبيرة تحمل شعار أودي الشهير، مما يعكس شخصية السيارة القوية والفخمة المصابيح الأمامية بتقنية LED والمصابيح الخلفية المتصلة تعزز من جمال السيارة وتضفي عليها طابعًا عصريًا ملكيًا.

مقصورة داخلية فاخرة بأحدث التقنيات

تقدم Q7 2025 مقصورة داخلية رحبة وراقية، مزودة بمواد فاخرة مثل الجلد الفاخر والأخشاب الطبيعية تضم لوحة القيادة شاشتين رقميتين تعملان باللمس، واحدة لنظام المعلومات والترفيه وأخرى للتحكم في المناخ والإعدادات، مع نظام صوت محيطي عالي الجودة يمنح ركاب السيارة تجربة صوتية غامرة.

أداء قوي مع محركات متقدمة

تزود أودي Q7 2025 بمحركات متعددة تبدأ بمحرك V6 سعة 3.0 لتر بقوة حوالي 340 حصان، مع خيارات لمحركات هجينة توفر توازنًا بين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود نظام الدفع الرباعي quattro المتطور يضمن ثباتًا وأداءً متميزًا في مختلف ظروف القيادة.

تقنيات أسطورية تعزز تجربة القيادة

تأتي السيارة مجهزة بأحدث أنظمة السلامة والمساعدة للسائق، مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، وكاميرات بانورامية توفر رؤية 360 درجة. كما تدعم أنظمة المعلومات والترفيه المتقدمة، والاتصال الذكي، مما يجعل كل رحلة أكثر راحة وسهولة.

الراحة والرفاهية في كل تفصيل

تشمل تجهيزات الراحة في أودي Q7 2025 نظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق، مقاعد مدفأة ومهواة، سقف بانورامي واسع، ومساحات تخزين مرنة تناسب جميع احتياجات الأسرة هذه الميزات تجعل من القيادة تجربة فاخرة تشعر معها وكأنك في قصر متنقل.