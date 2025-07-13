الرياض - كتبت رنا صلاح - تأتي تويوتا برادو 2026 بجيل جديد كليًا يعكس تطورًا واضحًا في تصميمها وتقنياتها، مع الحفاظ على جوهرها المعروف كسيارة SUV متينة تعتمد عليها العائلات ومحبو الطرق الوعرة. ومع هذا الإصدار، نجحت تويوتا في الجمع بين الفخامة والعملية، لتقديم تجربة قيادة استثنائية سواء داخل المدينة أو خارجها.

"القــوة والمتانة" تويوتا برادو 2026 Toyota Prado تصل الخليج بمواصفات أقوى وتصميم أكثر جرأة

واجهة أمامية جديدة بشبك ضخم ومصابيح LED مربعة الشكل.

تصميم أكثر ارتفاعًا وثباتًا على الطريق.

جنوط رياضية مقاس 18 أو 20 بوصة حسب الفئة.

خطوط جانبية حادة تعزز من المظهر القوي.

التصميم الداخلي

مقصورة رحبة بـ 7 مقاعد مريحة قابلة للطي.

شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة.

لوحة عدادات رقمية، وشحن لاسلكي، وفتحة سقف.

خامات فاخرة مثل الجلد الفاخر والخشب المصقول حسب الفئة.

المحرك والأداء

محرك 4 سلندر توربو سعة 2.4 لتر.

قوة تصل إلى 278 حصانًا وعزم دوران 430 نيوتن.متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

نظام دفع رباعي دائم مع أوضاع متعددة للقيادة (رمل، طين، صخور…).

كفاءة محسّنة في استهلاك الوقود مقارنة بالإصدار السابق.

أنظمة الأمان ومساعدة السائق

نظام Toyota Safety Sense الجيل الأحدث.

مثبت سرعة ذكي، وكاميرات 360 درجة.

تحذير من التصادم الأمامي ونظام المحافظة على المسار.

9 وسائد هوائية موزعة على أنحاء المقصورة.

السعر في الدول العربية

الدولة السعر التقريبي (بالفئة الأساسية)

السعودية من 205,000 إلى 270,000 ريال

الإمارات من 200,000 إلى 260,000 درهم

الكويت من 16,500 إلى 22,000 دينار

قطر من 195,000 إلى 250,000 ريال

البحرين من 20,000 إلى 26,000 دينار

سلطنة عمان من 20,500 إلى 27,000 ريال

مصر (عند التوافر) تبدأ من 4,000,000 جنيه تقريبًا بسبب الجمارك

الأسعار تختلف حسب الفئة (GX – VX – VXR – وغيرها) والمواصفات.

لماذا تعتبر برادو 2026 خيارًا مثاليًا في الخليج؟

متانة وثقة في الظروف الصحراوية والحرارة العالية.

قطع غيار متوفرة وسهولة الصيانة.

قوة إعادة البيع في السوق.

مناسبة للعائلات والرحلات الطويلة.

تويوتا برادو 2026 تقدم نفسها كخيار مثالي لمن يبحث عن سيارة SUV فاخرة، قوية، وآمنة، مع قدرات حقيقية على جميع الطرق. التصميم الجديد والتقنيات الحديثة جعلت منها منافسًا شرسًا في فئتها، خاصة في الأسواق الخليجية التي تقدر الاعتمادية والفخامة في آنٍ واحد.