الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت شركة “تسلا” الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية عن خطتها لبدء تسليم شاحنتها الثورية “سايبر تراك” داخل المملكة العربية السعودية قبل نهاية عام 2025، في خطوة تؤكد جديتها في التوسع الإقليمي وتعزيز حضورها في الأسواق الخليجية.

مفاجأة مدوية.. تسلا تقتحم السوق السعودي وتعلن بدء تسليم "سايبر تراك" في المملكة قبل نهاية 2025

ويأتي الإعلان ضمن استراتيجية “تسلا” الشاملة التي تم تدشينها رسميًا في 10 إبريل الماضي، حيث أطلقت الشركة عملياتها المباشرة في السعودية، وأعلنت عن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ وجودها في السوق المحلي، وتوفير تجربة متكاملة للعملاء.

وتشمل الخطة الاستراتيجية تمكين العملاء من طلب سيارات “تسلا” إلكترونيًا من خلال منصتها الرسمية، إلى جانب افتتاح صالات عرض داخل أبرز المراكز التجارية بالمملكة، وتشييد شبكة موسعة من محطات الشحن الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة متخصصة لتقديم خدمات ما بعد البيع.

ويُعد دخول “سايبر تراك” إلى السوق السعودي نقلة نوعية في عالم المركبات الكهربائية، لما يتمتع به هذا الطراز من تصميم فريد ومواصفات تقنية متقدمة، تجعله من أكثر المركبات المنتظرة عالميًا.

وتسعى “تسلا” من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة الطموحات البيئية والاقتصادية للمملكة، خصوصًا في ظل رؤية السعودية 2030 التي تركز على تطوير قطاع النقل المستدام، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

ويمثل هذا التوسع الجديد امتدادًا لجهود “تسلا” لتقريب تقنياتها المتقدمة من المستهلك الخليجي، وفتح الباب أمام تحولات واسعة في سوق السيارات بالمنطقة، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا بالسيارات الكهربائية والذكية.

ومن المتوقع أن يشهد السوق السعودي خلال الفترة المقبلة طلبًا مرتفعًا على طرازات “تسلا”، لا سيما مع تزايد الوعي بأهمية التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة، ودعم الحكومة للبنية التحتية اللازمة لذلك.