الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر 2026 أحد أهم السيارات الريا زيت الاستخدامات المتعددة التي تقوم بالجمع ما بين التكنولوجيا الحديثة وأدائها القوي وتقوم هذه النسخة بعمل تحسينات كبيرة وملحوظة في الأداء والتصميم بالإضافة إلى الكفاءة وقد تم التركيز على السلامة والراحة والعمل على تلبية جميع التطلعات الخاصة بالسائقين وخاصة في الاسواق العربيه.

"عودة الأسطـورة" تويوتا فورتشنر 2026 بسعر منافس وتجهيزات فاخرة هتغير مفهوم سيارات الدفع الرباعي

يتوفر في السيارة بنظام الدفع الثنائي والدفع الرباعي ايضا.

وجود محرك بنزين ويكون بسعة 2.5 لتر بالاضافة الى وجود محرك كهربائي تتراوح قوتها ما بين 250 الى 300 حصان.

تمتاز السيارة بوجود ناقل الحركة أوتوماتيكي كما انه متغير باستمرار.

اتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كيلومتر في الساعة.

تكون بطارية السيارة من نوع ليثيوم أيون وتكون بساعه 87 كيلو وات في الساعة.

وجود شحن سريعة تصل قوته الى 130 كيلو وات ويمكن شحن ما بين 20 إلى 80% خلال 30 دقيقة.

يصل المدى الكهربائي الى 498 كيلو متر.

يوجد مصابيح اماميه وخلفيه من نوع ليد بالإضافة إلى وجود شبكة كبيرة وتتمتع بمظهر رياضي ملفت للانتباه

تمتاز السيارة بوجود مقاعد جلد ونظام تكييف مزدوج بالاضافة الى وجود شاشة ترفيهية.

يشمل نظام السلامة نظام ما قبل التصادم ومثبت السرعة التكيفي وتنبيه مغادرة المسار.

أما عن التقنيات المتقدمة يوجد به نظام ملاحة عبر الواقع المعزز ويوجد به نظام قيادة شبه ذاتي بالإضافة إلى وجود تحديثات عبر الهواء.

اسعار تويوتا فورتشنر 2026 في الدول العربيه

يكون سعر تويوتا فورتشنر 2026 في مصر على النحو التالي:

يوجد عدد من الفئات الخاصة بسيارة تويوتا فورتشنر وتتراوح أسعارها ما بين 3 مليون و300 ألف جنيه مصري الفئة الأولى اما عن الفئة الثانية ويصل سعرها الى 3 مليون و 700 الف جنيه مصري وعن الفئة الثالثة يصل سعرها إلى 3 مليون و 900 جنيه مصري.

اسعار تويوتا فورتشنر 2026 في السعودية