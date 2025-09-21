نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور.. مي سليم تخطف الأنظار بفستان مجسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها صورا جديدة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وظهرت بإطلالة لافتة جذابة.

أحدث ظهور لـ مي سليم

وظهرت مي سليم بفستان مجسم باللون الأحمر، ووضعت مكياج بسيط الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

آخر أعمال مي سليم

وكان آخر أعمال مي سليم هي أغنية أخينا، والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، تقول كلماتها: كان مستوي الطموحات عالى.. والدنيا حلوة ووردية.. قال إني من النوع الغالي.. قال إنه دايب فى عنيا.. وفضل يقول اشعار وكلام.. وأنا في الحاجات ده بدوب يا سلام.. ويدوب بخطي معاه لقدام.. التلج ساح وقلب مايا

وايضا شاركت في مسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وأيضا فيلم «بنقدر ظروفك»، بطولة النجم أحمد الفيشاوي، ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، كما شاركت في موسم رمضان 2025 من خلال المسلسل الإذاعي "هايدي ونوفل"، عبر الراديو 9090، وشاركها بطولته محمد نشأت، وإيناس عز الدين.

أحدث اعمال مي سليم

ويذكر ان مي سليم تنتظر عرض فيلم "أوراق التاروت" من إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، بطولة رانيا يوسف، سمية الخشاب، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين.