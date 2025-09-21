لأول مرة ممثل.. هيثم نبيل ينتهي من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "لينك"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "لينك"، توزيع زووم، ويقوم ببطولته الفنان سيد رجب والفنانة رانيا يوسف، من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيمالاين.

أولي تجارب هيثم نبيل في التمثيل

ويخوض هيثم نبيل من خلال العمل تجربة جديدة بظهوره كممثل للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية، حيث يشارك في دور خاص داخل أحداث المسلسل، إلى جانب عمله على الجانب الموسيقي.

أبرز اعمال هيثم نبيل

يُذكر أن هيثم نبيل برز خلال السنوات الماضية كأحد أهم صُنّاع الموسيقى التصويرية والتترات في الدراما المصرية، إذ تصدّر المواسم الرمضانية بعدد من الأعمال الناجحة، من بينها: "جعفر العمدة"، "البرنس"، و"لؤلؤ"، وغيرها من المسلسلات التي حققت صدى واسع لدى الجمهور.

هيثم نبيل يشارك في كتابة فيلم “عيسى”

كما يخوض هيثم نبيل تجربة أخرى على مستوى السينما من خلال كتابة فيلم "عيسى"، الذي لم ينتهِ تصويره بعد، ويقوم ببطولته النجم العالمي مينا مسعود إلى جانب خالد الصاوي ورنا رئيس.