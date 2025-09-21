بعد عرض "نور مكسور".. مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو يتصدر الأعلى مشاهدة على منصتي WATCH IT و"شاهد"

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيده، بعدما تصدّر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصتي WATCH IT وشاهد، وذلك فور عرض الحلقات الأولى من حكاية "نور مكسور"، التي تُعد آخر حكايات العمل الدرامي المثير للجدل.

حكاية “نور مكسور” تكمل نجاح مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

الحكاية الجديدة جاءت لتكمل سلسلة من النجاحات المتتالية التي حصدها المسلسل منذ انطلاقه، حيث جذب أنظار الجمهور بأفكاره المتنوعة وجرأته في الطرح، بداية من "ديجافو"، مرورًا بـ "الوكيل" و"فلاش باك"، وصولًا إلى "نور مكسور"، التي اختار صناع العمل أن تكون ختامًا يحمل الكثير من الإثارة والتشويق.

تفاعل الحلقة الاولى من حكاية “نور مكسور”

وقد تفاعل الجمهور بقوة مع الحلقة الأولى من "نور مكسور"، لتتصدر المشاهد الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات واسعة بأداء الأبطال الذين تمكنوا من شد انتباه المتابعين منذ اللحظة الأولى. واعتبر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا أن الحكاية الجديدة تُعد الأكثر غموضًا وإثارة، حيث تقدم خطوطًا درامية مختلفة، وتفتح الباب أمام مفاجآت كبيرة ستتكشف في الحلقات المقبلة.

من جهتهم، أعرب صناع المسلسل عن سعادتهم بهذا التفاعل الكبير، مؤكدين أن تصدر قوائم المشاهدة على المنصتين يعكس حجم ثقة الجمهور، ويضع على فريق العمل مسؤولية أكبر للحفاظ على مستوى الإثارة والتشويق حتى آخر لحظة.

"ما تراه ليس كما يبدو"

ويُعرض مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" حصريًا على منصتي WATCH IT و"شاهد"، ويواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأعمال الدرامية التي صنعت حالة خاصة بين الجمهور في مصر والعالم العربي.