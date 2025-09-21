نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل.. عرض فيلم كدبة كل يوم على يانغو بلاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة يانغو بلاي، عن عرض فيلم كدبة كل يوم بطولة عمرو يوسف، والذي عرض لأول مرة في السينمات عام 2016.

موعد عرض فيلم كدبة كل يوم

ومن المقرر عرض فيلم كدبة كل يوم بطولة عمرو يوسف يوم الخميس المقبل على يانغو بلاي

أبطال فيلم كدبة كل يوم

وتضم قائمة أبطال فيلم كدبة كل يوم بجانب عمرو يوسف كل من: درة، دينا الشربيني، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، شيرين رضا، كريم قاسم، عبير حريري، طارق التلمساني، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، عمرو صالح، فاروق الفيشاوي، والفيلم من إخراج خالد الحلفاوي.

قصة فيلم كدبة كل يوم

وتدور أحداث الفيلم حول هشام وهادية اللذان يعملان في نفس وكالة اﻹعلانات، ويتلقى كل منهما دعوة لقضاء اﻹجازة في مرسى علم في المنتجع السياحي الذي تملكه شريهان، ويصطحب هشام زوجته عيشة، بينما تصطحب هادية زوجها عادل في هذه اﻹجازة، وتكشف هذه اﻹجازة أكثر من ذي قبل عن المشاكل التي يواجهها أربعتهم في زيجاتهم.

أحدث أعمال عمرو يوسف

ومن ناحية اخري، ينتظر عمرو يوسف عرض فيلم السلم والثعبان 2 - لعب عيال، الذي يشارك فيه أيضًا كل من: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر كضيف شرف، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، ومن إنتاج راو انترتينمنت والمنتج موسى عيسي، ويستكشف الفيلم العلاقات الرومانسية الحديثة من خلال عدسة شبابية ومعاصرة.

وكان آخر اعمال عمرو يوسف هو فيلم درويش، والعمل ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويجسد عمرو يوسف خلال الأحداث دور نصاب يتحول فجأة لبطل شعبي، فيما ظهر مصطفى غريب في دور فتاح خزن، كما يظهر أيضًا هشام ماجد كضيف شرف.