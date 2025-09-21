نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية رئيس الجمهورية: ملتقى أولادنا يستضيف الإجتماع الأول لـ "بريكس التعليمية" في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إستضاف الملتقى التاسع لفنون ذوى القدرات الخاصة ضمن فعالياته التى تنظمها مؤسسة أولادنا برئاسة سهير عبد القادر الإجتماع الأول للجنة التنظيمية لمؤسسة دول البريكس التعليمية (BEFMA) وذلك بحضور ممثلو 9 دول.

وأكدت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى في كلمتها ان الاجتماع يمثل خطوة حقيقية نحو تحقيق تأثير إيجابي على اساليب التعليم لذوى القدرات الخاصة، وأعربت عن فخرها باختيار ملتقى أولادنا ليكون مقر الاجتماع الأول لـ BEFMA، وأضافت ان الاجتماع ليس مجرد خطوة تأسيسية، بل التزام مشترك بين الدول المشاركة لتعزيز التعاون في مجالي التعليم والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة، ووجهت الدعوة لممثلى مختلف الدول للمشاركة في الدورة القادمة من منتدى أولادنا 2026، من خلال تقديم الوان ابداعية متنوعة منها أفلام سينمائية، عروض مسرحية، ورش عمل وغيرها

عقد الإجتماع بمسرح الأوبرا الصغير وشهد مناقشات مكثفة حول تعزيز التعليم والفنون لذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى العالمي، في خطوة طموحة تعمل توطيد صلات التعاون الدولي بين دول البريكس وخارجها، إلى جانب تناول استراتيجيات دمج الفنون بالتعليم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التركيز على تبادل الخبرات بين دول البريكس والدول الأخرى كما تم الإعلان عن خطط لتوسيع التعاون من خلال مبادرات إبداعية وتعليمية مشتركة، تهدف إلى تمكين هذه الفئة وإبراز مواهبها على الساحة العالمية.

جدير بالذكر ان هذا الحدث يعد إضافة جديدة لسجل إنجازات مؤسسة "أولادنا"، التي باتت منارة لدعم ذوي القدرات الخاصة ومنبر لتقديم رسائل إنسانية تجمع اصحاب الهمم فى العالم تحت مظلة الفن والتعليم.