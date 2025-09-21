نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مي كمال الدين تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مي كمال الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت مي عبر حسابها بموقع انستجرام خبر انفصالها رسميًا عن مكي.

انفصال أحمد مكي ومي كمال الدين

وأثارت مي كمال الدين الجدل والتسائل حول سبب إنفصالها عن احمد مكي بعدما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها بموقع انستجرام مؤكدة رضاها بقضاء الله وقدره، لكنها حملت المسؤولية لشخص لم تسمّه كان سببًا في انفصالهما.



حب مي كمال الدين لـ احمد مكي رغم الانفصال



وكتبت مي عبر خاصية «ستوري»: «حابة أوضح كام نقطة.. أنا دكتورة تجميل مش خبيرة تجميل، أنا حصلت على الدكتوراه بفضل الله وأمي، والداعم القوي ليا كان أحمد، أنا معنديش وسواس حسد زي ما قريت كدا عني، أنا كنت أكتر حاجة بحاول أقدمها له أني أدعيله وربنا ألهمني أول مرة لمست الكعبة بحياتي دعيتله لأن هو كان سبب رئيسي في تحول حياتي للأفضل وأول عمرة ليا كانت بفضل الله ودعمه القوي ليا، ووقفته جمبي في تعبي لأكتر من مرة».