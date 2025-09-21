نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل الأناقة الفنية.. في ذكرى وفاة جميل راتب (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير جميل راتب، أحد أعمدة الفن العربي ورمز الرقي على الشاشة والمسرح والتلفزيون، الذي ارتبط اسمه دائماً بالأداء المختلف والأناقة الإنسانية والفنية، حيث وُلد راتب عام 1926، ورحل في 19 سبتمبر 2018 عن عمر ناهز 92 عاماً بعد رحلة طويلة حافلة بالإبداع.

الفنان القدير جميل راتب

بداياته الفنية

بدأت خطواته الأولى نحو السينما من مصر، قبل أن يفتح لنفسه آفاقاً عالمية بالمشاركة في أفلام أوروبية بارزة، كان من أشهرها “Trapeze” (1956) و“Lawrence of Arabia” (1962)، إلى جانب أعمال أخرى بالفرنسية والإنجليزية أكسبته حضوراً مميزاً خارج حدود العالم العربي.

أما في السينما المصرية، فقدّم ما يقارب سبعين فيلماً، جسّد خلالها شخصيات متنوّعة بين الشر والهيبة والطيبة، ليبقى حضوره علامة فارقة في كل دور قدّمه.

أبرز أعمال جميل راتب

ومن أبرز أعماله: “كفاني يا قلب”، “لا عزاء للسيدات”، “حب في الزنزانة”، “البداية”، و“طيور الظلام”، كما أبدع في الدراما التلفزيونية بمسلسلات محفورة في ذاكرة الجمهور مثل “الراية البيضا”، “يوميات ونيس”، “زيزينيا” و“وجه القمر”.

كان جميل راتب صريحاً في نظرته للحياة والموت؛ إذ قال في أحد لقاءاته التلفزيونية إنه يرى الموت راحة من مشقة المرض وكِبر السن، مؤكداً أنه لا يخشاه، بل يتمنى أن يأتي بلا ألم، بعدما عاش حياة مليئة بالحب والرضا.

وبين تكريماته المحلية والعالمية، ظل جميل راتب نموذجاً للفنان المثقف، الراقي، المخلص لفنه، تاركاً إرثاً فنياً ثرياً سيبقى حاضراً في قلوب محبيه وأجيال من بعده.