راغب علامة يجهز مفاجأة باللهجة المصرية بعنوان مبدئي “خايف من إيه”

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل الاسم المبدئي “خايف من إيه”، على أن تُطرح خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بينما لم يُحسم بعد العنوان النهائي للعمل.

وتدور كلمات الأغنية حول إعلان الحب بشجاعة بعد سنوات من الكتمان، حيث يقول مطلعها: “وبقولك إيه… خايف من إيه… بالوقت بقول للعالم إني بحبك… حبينا كتير ودارينا كتير، وهو جاي الوقت اللي أنا أبادر وأعلن فيه حبك… أنا دايب فيك حبيبي والشوق مقدرش عليه”، لتُبرز أجواء رومانسية دافئة بأسلوب مختلف.

ويأتي هذا العمل بعد نجاح أغنيته الأخيرة “ترقيص”، التي قدّمها بإيقاع صيفي مبهج من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد الزعيم، وصوّرت على طريقة الفيديو كليب بإنتاج ضخم تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري في عدة دول.

كما سبق وطرح راغب أغنية “بيروت ولا روما” باللهجة المصرية على “يوتيوب”، من كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، وتوزيع إيلي بربر، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا لدى الجمهور.