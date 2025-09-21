مروة نصر وشيبة وعنبة يطلقون كليب جديد بعنوان "باب الجدعنة".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم -



طُرح منذ قليل فيديو كليب “باب الجدعنة” الذي جمع بين النجمة مروة نصر والمطرب الشعبي أحمد شيبة والمطرب عنبة، عبر جميع المنصات الرقمية والتطبيقات الموسيقية، ليحدث فور صدوره حالة واسعة من التفاعل على السوشيال ميديا.

الأغنية من كلمات حازم إكس، ألحان مونتي، توزيع إيهاب كوليبكس، وميكس وماستر كوليبكس بوي، وجاء الكليب بإطلالة عصرية للثلاثي، حيث ظهروا بلوك جديد واستايل مميز لفت الأنظار وأشعل حماس الجمهور، الذي تفاعل سريعًا مع المقطع اللافت: “قفلنا باب الجدعنة × قفلنا باب الطبطبة”.

مروة نصر وشيبة وعنبة يطلقون كليب جديد بعنوان "باب الجدعنة"

وأكد النجوم الثلاثة سعادتهم بهذا التعاون، مشيرين إلى أن التجربة تحمل فكرة مختلفة وغير تقليدية، كونها تمزج بين أكثر من لون موسيقي في تراك واحد، وهو ما يمنح العمل طابعًا متجددًا وقريبًا من مختلف الأذواق.

أحمد شيبة يتألق بتتر فهد البطل في رمضان 2025

قدّم المطرب الشعبي أحمد شيبة أغنية التتر الرئيسي لمسلسل “فهد البطل” الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وجاءت الأغنية بطابعه الشعبي المميز، حيث حملت كلمات تعبّر عن القوة والتحدي والصمود أمام الصعاب، لتتناسب مع طبيعة أحداث العمل الدرامي.





وجاء في كلمات التتر:

“أنا فهد البطل ما بخافش يوم من المعارك

واقف بقلبي وصوتي، واللي يقربلي يلاقي نارك

سنين تعب ومشوار طويل، واللي في ضهري عمره ما مال

أنا الأصل في وقت الجد، والرجولة مش بالكلام”





الأغنية لاقت صدى واسعًا بين جمهور الدراما، خاصة وأن صوت شيبة أصبح علامة مميزة في تترات المسلسلات خلال الأعوام الأخيرة، بعد نجاحه في أكثر من عمل درامي سابق.





يُذكر أن أحمد شيبة قدّم أيضًا أغنية لفيلم “بنقدر ظروفك” في 2023، كما غنّى تتر “حق عرب” في رمضان 2024، ليواصل تأكيد حضوره كصوت شعبي أصيل في الدراما والسينما.