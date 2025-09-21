نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “المشروع X يتربع على عرش شباك التذاكر.. وكريم عبد العزيز يحطم أرقام السينما المصرية” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد النجم كريم عبد العزيز مكانته كأيقونة جماهيرية في صيف 2025 بعدما تصدر فيلمه “المشروع X” قمة الإيرادات محققًا 141 مليونًا و650 ألفًا و844 جنيهًا داخل مصر فقط، خلال 17 أسبوعًا من عرضه، مع بيع أكثر من مليوني و66 ألف تذكرة.



الفيلم واصل تحقيق إيرادات أسبوعية غير مسبوقة، في ظاهرة لم تشهدها السينما المصرية منذ سنوات، ليغرد منفردًا على قمة الموسم الأضخم والأهم في العالم العربي بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

نجاحات كريم عبد العزيز لم تقتصر على هذا العمل فحسب، إذ اعتاد أن يحتل صدارة شباك التذاكر بعدد من أفلامه السابقة التي انضمت جميعها إلى نادي المئة مليون، ما جعل اسمه الأبرز في المهرجانات والتكريمات العربية.

ويستعد كريم خلال الأسابيع المقبلة للكشف عدة مشاريع ضخمة، من بينها عمل يعد الأضخم إنتاجيًا، وسط توقعات بأن يتجاوز الحدود العربية ويصل إلى شاشات عالمية.

يُذكر أن “المشروع X” من تأليف وإخراج بيتر ميمي وسيناريو أحمد حسني، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز كل من ياسمين صبري، إياد نصار، هنا الزاهد، أحمد غزي، وعصام السقا. وتدور أحداثه حول عالم آثار يكتشف مشروعًا سريًا للطاقة داخل الهرم الأكبر، لتبدأ مطاردته من منظمة دولية غامضة تسعى لطمس الحقيقة.