مي فاروق تستحضر روح أم كلثوم في حفل طربي بالأردن الليلة

تحيي الفنانة المصرية مي فاروق مساء اليوم السبت حفلًا غنائيًا كبيرًا في الأردن، ضمن فعالية خاصة تُقام تكريمًا لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث تُطل على جمهورها بباقة من أعظم روائع سيدة الغناء العربي، في أجواء طربية أصيلة من المتوقع أن تنقل الحضور إلى زمن الفن الجميل.

الحفل يمثل محطة مميزة في مسيرة مي فاروق، التي لطالما ارتبط اسمها بتقديم تراث أم كلثوم بصوتها القوي وحضورها الطربي، إذ نجحت خلال السنوات الأخيرة في إعادة تقديم هذه الروائع بشكل يحافظ على أصالتها ويمنحها في الوقت نفسه روحًا معاصرة قريبة من الأجيال الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء الفني مع جمهورها الأردني في وقت تعيش فيه مي حالة من النشاط الفني، حيث طرحت مؤخرًا ألبومها “تاريخي”، الذي يضم سبع أغنيات متنوعة منها: “باركوا”، “سلطانة”، “ميزني”، “كان نفسي أقابلك”، “اللي شافنا”، “بنات الخلق”، و“ضحكت فجأة”.

وقد تعاونت في الألبوم مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى مثل الشعراء تامر حسين وعبد الرحمن محمد، والملحنين مدين وتامر عاشور وعزيز الشافعي، إلى جانب الموزعين أحمد إبراهيم، نادر حمدي ويحيى يوسف.

ومن المعروف أن مي فاروق ترى في أم كلثوم مدرسة فنية متكاملة، وغالبًا ما تعبر في لقاءاتها عن شعورها بالفخر والمسؤولية عند غنائها لأغانيها، مؤكدة أن تراث “الست” هو إرث لا يُقدّر بثمن ويستحق أن يظل حاضرًا للأجيال المقبلة.

وبين الطرب الأصيل وأغنياتها الخاصة، تواصل مي فاروق تثبيت مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات العربية القادرة على الجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على التجديد، لتظل رمزًا للأناقة الفنية على خشبات المسرح.