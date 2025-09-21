نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تطرح أحدث أغانيها “سيبتلي قلبي” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت النجمة أنغام أحدث أغنياتها بعنوان “سيبتلي قلبي”، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لـ نادر حمدي، لتعود بها إلى جمهورها بعد فترة غياب قصيرة فرضتها الظروف الصحية.

أنغام تطرح أحدث أغانيها “سيبتلي قلبي”

أنغام التي خاضت خلال الأشهر الماضية رحلة علاجية شاقة في ألمانيا، بسبب إصابتها بوعكة مفاجئة استلزمت استئصال كيس حميد وجزء من البنكرياس، تخطت تلك المرحلة الصعبة لتعود بكامل طاقتها، بعد خضوعها لفترة نقاهة طويلة تحت إشراف طبي، حتى استعادت عافيتها.

وبمجرد عودتها إلى مصر، اختارت الساحل الشمالي مكانًا للراحة والاستجمام، حيث ظهرت في أكثر من مناسبة برفقة أصدقائها المقربين، كان أبرزها حضورها حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة يوم 29 أغسطس الماضي، الذي أحياه فريقا كايروكي وتووليت، إلى جانب جلسات خاصة جمعتها بالفنانة إلهام شاهين وعدد من الأصدقاء.

عودة أنغام بأغنية “سيبتلي قلبي” لم تكن مجرد طرح جديد، بل تمثل رسالة قوية لجمهورها بأنها قادرة على تجاوز المحن والاستمرار في العطاء الفني، لتؤكد مرة أخرى مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات العربية وأكثرها تأثيرًا في المشهد الغنائي.