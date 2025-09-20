نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السقا يكشف عن سبب غياب محمد هنيدي عن تكريمه في مهرجان الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الآن حفل ختام الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، والتي تحمل اسم هنيدي، والذي غاب عن تكريمه في الحفل، وكشف الفنان أحمد السقا، سبب غيابه.



وقال أحمد السقا، أثناء كلمته على مسرح حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، بعدما تسلم الجائزة نيابة عن محمد هنيدي: "بتسلم الجائزة نيابة عن محمد هنيدي هو عنده ظروف عائلية قهرية جدًا منعته من الحضور، متزعلوش منه علشان خاطري".



مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.