نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. مي عمر تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “مي” وهي ترتدي فستان قصير فلوري واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال الفنانة مي عمر



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "إش إش"، الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا بتفاعل الجمهور معه.

أحداث ​مسلسل إش إش

تدور أحداث ​مسلسل إش إش، حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.

أبطال مسلسل إش إش



مسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.