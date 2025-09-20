نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بين الألعاب والابتسامات".. ياسر جلال يصنع ذكريات لا تُنسى في ديزني لاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان ياسر جلال متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة، وهو يقضي وقتًا ممتعًا داخل عالم ديزني لاند الساحر.

ياسر جلال يوثق لحظات السعادة

وجاءت الصور لتوثق لحظات سعادة حقيقية يعيشها الفنان وسط أجواء المرح والمغامرة، حيث بدا متفاعلًا مع الألعاب والمرافق المختلفة، معبّرًا عن فرحته الكبيرة بهذه التجربة.

تعليق ياسر جلال علي الصور

وعلق ياسر على منشوره قائلًا: "أصنع ذكريات جديدة، في أسعد مكان في العالم"، مؤكدًا من خلال كلماته شعوره بالبهجة والحرية التي تمنحها له هذه الزيارة المميزة.

أحدث اعمال ياسر جلال

ومن ناحية اخري، يواصل ياسر جلال التحضير لمسلسه الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، يشارك في بطولته كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

آخر أعمال ياسر جلال

كما حقق ياسر جلال نجاحا كبيرا بمسلسل "جودر 2" والذي عرض رمضان 2025، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد.