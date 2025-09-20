نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائشة بن أحمد تتصدر التريند.. فما هي القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة عائشة بن أحمد التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت عن إمكانية الزواج من شخص أصغر منها في العمر خلال لقائها مع برنامج «أسرار النجوم».

سبب تصدر عائشة بن أحمد التريند

وكشفت عائشة بن أحمد، عن شروطها للزواج، قائلة: «الأمر يتوقف على فارق العمر، فإذا كان لا يتجاوز الـ5 سنوات فلا مشكلة، أما إذا زاد على ذلك فسيكون صعبًا، بالنسبة لي الآن لن يكون اختيار رجل أصغر مني سنا بالأمر المناسب، لكنني لا أستطيع أن أقول إنه مستحيل».

تصريحات عائشة بن أحمد في برنامج «أسرار النجوم»

وأشارت عائشة بن أحمد، إلى أنه لا توجد بينها وبين نجوم الوسط الفني أزمات، موضحة أنها تراودها فكرة اعتزال العمل الفني، نتيجة شعورها بالإرهاق الشديد والتعب، نهاية كل عمل تشارك به، وقالت: «حساسة قوي لطاقة الناس، عاملة زي السفنجة أي حاجة هتطلع منك هحس بيها، وشغلي باظ بس أنا معنديش مشاكل مع أي حد».

آخر أعمال عائشة بن أحمد

وكان اخر اعمال عائشة بن أحمد هو مسلسل «الغاوي» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي بالتعاون مع الفنان أحمد مكي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وغيرهم.

قصة مسلسل الغاوي

ودارت أحداث مسلسل الغاوي حول شخصية «شمس العدوي»، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة، وقرر التخلي عن ماضيه الإجرامي بعد سنوات من الانخراط في أعمال البلطجة والتجارة غير المشروعة، لكن محاولته لبدء حياة جديدة تواجه تحديات كبرى، خاصة مع ظهور خصومه القدامى، الذين يحاولون جره مرة أخرى إلى عالم الجريمة.