نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجمال طبيعي وأناقة ناعمة.. ميرنا نور الدين تتألق بجمبسوت روز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها من داخل صالة الألعاب الرياضية، لتخطف بها الأنظار وتثير تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ظهور لـ ميرنا نور الدين

وظهرت ميرنا بإطلالة رياضية أنيقة وناعمة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الوردي "الروز"، واكتفت بلمسات خفيفة من المكياج، معتمدة على جمالها الطبيعي الذي اعتاد جمهورها رؤيته في معظم إطلالاتها، الأمر الذي منحها مظهرًا يجمع بين البساطة والجاذبية في آن واحد.

تفاعل الجمهور مع إطلالة ميرنا نور الدين

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها، معتبرين أن هذه الإطلالة من أكثر إطلالاتها تميزًا.

أحدث اعمال ميرنا نور الدين

ومن ناحية اخري، تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا"، والذي يعد المسلسل الأول له في الدراما المصرية، وذلك بالتعاون مع النجمة ميرنا نور الدين، ومصطفى أبو سريع وجيلان علاء وحسن أبو الروس والشحات مبروك.

اخر اعمال ميرنا نور الدين

وكان اخر اعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ودارات احداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.