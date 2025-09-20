بهذه الطريقة..عبير صبري تمازح جمهورها بأحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصور لها من أحدث ظهور تمازح جمهورها من خلاله،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “عبير” وهي ترتدي إطلالة كاجوال حيث ارتدت تيشيرت نص كم باللون الأبيض، وشورت رياضي باللون الأسود، وارتدت كاب باللون الأبيض،ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها.

وعلقت على الصور قائلة: "الرحلة الدائمة مع الدايت بس مانجو مش مبطلة مانجو اديني بقول".

أحدث ظهور لـ عبير صبري

ويذكر ان عبير صبري تنتظر عرض مسلسل جديد بعنوان زمالك بولاق، يشاركها بطولته خالد الصاوي وباسم سمرة، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال وزوجة الصاوي، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات.

ابطال مسلسل زمالك بولاق

ويضم مسلسل زمالك بولاق من بطولة عبير صبري، خالد الصاوي، باسم سمرة، انتصار، نسرين أمين، وميمي جمال، والعمل من تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.

آخر أعمال عبير صبري

بينما كان آخر أعمال عبير صبري هو مسلسل "الحلانجي" الذي نافس في موسم دراما رمضان الأخير، وضمت قائمة أبطال العمل: محمد رجب، أيتن عامر، دانا حلبي، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، سامح الصريطي، الراحلة إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.