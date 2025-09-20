إنفصال أحمد مكي ومي كمال الدين.. خيانة ولا مؤامرة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الثنائي مي كمال الدين واحمد مكي محركات البحث جوجل، بعدما أعلنت مي عبر حسابها بموقع انستجرام خبر انفصالها رسميا عن مكي.

انفصال أحمد مكي ومي كمال الدين

وأثارت مي كمال الدين الجدل والتسائل حول سبب إنفصالها عن احمد مكي بعدما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها بموقع انستجرام مؤكدة رضاها بقضاء الله وقدره، لكنها حملت المسؤولية لشخص لم تسمّه كان سببًا في انفصالهما.

حب مي كمال الدين لـ احمد مكي رغم الانفصال

وكتبت مي عبر خاصية «ستوري»: «حابة أوضح كام نقطة.. أنا دكتورة تجميل مش خبيرة تجميل، أنا حصلت على الدكتوراه بفضل الله وأمي، والداعم القوي ليا كان أحمد، أنا معنديش وسواس حسد زي ما قريت كدا عني، أنا كنت أكتر حاجة بحاول أقدمها له أني أدعيله وربنا ألهمني أول مرة لمست الكعبة بحياتي دعيتله لأن هو كان سبب رئيسي في تحول حياتي للأفضل وأول عمرة ليا كانت بفضل الله ودعمه القوي ليا، ووقفته جمبي في تعبي لأكتر من مرة».

سبب انفصال أحمد مكي ومي كمال الدين

وتابعت مي كمال الدين: «أحمد مكي مش أي شخص بالنسبة لي دا my Soulmate، وأبني.. أحمد شكرًا أنك كنت في حياتي وأن الله جمعنا ببعض يوم من الأيام أنا راضية بقضاء الله وقدرة ومش هقدر أعاند إرادة الله لكن عمرى ما هسامح من كان سبب في خسارتنا لبعض ولا أملك غير حسبي الله ونعم الوكيل يارب يصرفهم عنه وينور بصيرته».

شخص مجهول سبب انفصال أحمد مكي ومي كمال الدين.

ويذكر ان مي كمال الدين تكن حب وتقدير لـ مكي، مشيرة إلى أنه كان الداعم الأكبر في مسيرتها العلمية وحصولها على الدكتوراه في مجال التجميل، كانت تدعو له خلال زيارتها للكعبة في أول عمرة لها، وإنه ا راضية بقضاء الله وقدره، لكنها حملت المسؤولية لشخص لم تسمّه كان سببًا في انفصالهما، مختتمة بالدعاء له.

من هي مي كمال الدين؟

هي دكتورة تجميل حاصلة على الدكتوراه في مجالها، وأكدت بنفسها أنها وصلت لهذه المرحلة بفضل دعم وتشجيع أحمد مكي في سنوات ارتباطهما، وهو ما انعكس بشكل واضح على مسيرتها المهنية، وتعد من الشخصيات النشطة على موقع إنستجرام، حيث يتابعها أكثر من 100 ألف متابع.