نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح 'سيدي يا سيدي ويا قلبو'.. نانسي عجرم الأفضل في دير جيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسلم المنتج محمد حامد، جائزة الفنانة نانسي عجرم نيابة عنها، كأفضل مطربة عربية في حفل توزيع جوائز دير جيست.

كما حصدت شركة كاسيت ميديا للمنتج محمد حامد، جائزة أفضل شركة إنتاج موسيقي في 2025 بحفل توزيع جوائز دير جيست، وأعرب حامد عن سعادته الكبيرة بالجائزة واعدًا الجمهور بالمزيد من النجاح والتميز بالتعاون مع أكبر فنانين الوطن العربي.

وكانت تغيبت الفنانة نانسي عجرم عن تسلم جائزتها بحفل توزيع جوائز دير جيست، وقدمت اعتذارا عن الحضور خلال مقطع فيديو موجهة الشكر لإدارة الحفل.

أعمال نانسي عجرم والمنتج محمد حامد

وحققت نانسي عجرم، عدد من النجاحات رفقة المنتج محمد حامد بشركة كاسيت ميديا، وآخرها أغنيتي سيدي يا سيدي، ويا قلبو، من ألبومها الجديد نانسي 11، حيث حققت الأغنيتين نجاحًا كبيرًا وتصدرا منصات الاستماع في مصر والعالم العربي.

وسبق وتعاونت نانسي عجرم، والمنتج محمد حامد، في أغنيتي مقسوم وقلبي يا محتاس من فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وأغنية آخر إصدار من فيلم شوجر دادي.