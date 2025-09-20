عمر السعيد: دينا الشربيني موهبة غير عادية.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم -

أشاد الفنان عمر السعيد بموهبة الفنانة دينا الشربيني، مؤكدًا أنها نجمة كبيرة وصاحبة حضور استثنائي على الساحة الفنية، كما كشف المخرجين الذين يتمنى التعاون معهم مستقبلًا، بل وأعلن استعداده للعمل مع أحدهم حتى دون أجر.

وصف عمر السعيد للفنانة دينا الشربيني

وقال عمر السعيد، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد: "دينا الشربيني موهبة غير عادية، وهي نجمة كبيرة ومسلسلها كامل العدد مكسر الدنيا وناجح جدًا".

أفضل المخرجين للفنان عمر السعيد

وأضاف: "من المخرجين اللي أتمنى أشتغل معاهم: تامر محسن، محمد شاكر خضير، مروان حامد، حسين المنباوي، والأستاذ شريف عرفة وطارق العريان، لكن عندي حلم خاص، وهو إني أشتغل مع الأستاذ داوود عبد السيد.. لو عمل فيلم جديد وطلبني، أنا ممكن أدفع عشان أكون معاه".

هدف عمر السعيد من التمثيل

وأكد عمر السعيد أن التمثيل بالنسبة له شغف وليس وسيلة للمال، موضحًا: "لو جالي دور كويس بأجر قليل جدًا، أوافق فورًا.. المهم الدور مش الفلوس". وكشف رغبته في الاتجاه مستقبلًا للإنتاج، قائلًا: "نفسي أبدأ بإنتاج أفلام قصيرة للمهرجانات ونشوف بعد كده إيه اللي هيحصل".



