في هذا الموعد.. فيلم ولنا في الخيال حب يعرض في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى صناع فيلم ولنا في الخيال حب، بطولة الفنان أحمد السعدني، من تصوير العمل خلال الفترة الماضية، ودخل مرحلة المونتاج والمكياج، تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائي.

موعد عرض فيلم ولنا في الخيال حب في مهرجان الجونة السينمائي

ومن المقرر عرض فيلم ولنا في الخيال حب في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة المقرر إقامته من يوم 16 إلي يوم 24 أكتوبر قبل عرضه في السينمات.

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب

بطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه، المونتير أيمن منصور، مصممة الأزياء ليل ماجد، الفيلم من إنتاج ريد ستار لباهو بخش وصفي الدين محمود، وإخراج وتأليف سارة رزيق.

قصة فيلم ولنا في الخيال حب

تدور أحداثه في إطار من التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي إنطوائي يتجنب الإنخراط في أي علاقة مع من حوله إلا في حدود ضيقة، إلي أن يقع في علاقة تحمل الكثير من التناقضات تضعه في مأزق، وصراع ما بين عقله وقلبه.

احدث اعمال أحمد السعدني

ومن ناحية اخري، بدأ أحمد السعدني مؤخرًا تصوير مسلسل لا ترد ولا تستبدل، الذي يجمعه بـ دينا الشربيني، ومن إخراج مريم أبو عوف، وتأليف دينا نجم وسمر عبدالناصر، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، وقناة mbc مصر.

آخر أعمال أحمد السعدني

وكان آخر أعمال أحمد السعدني في رمضان الماضي، كان مسلسل لام شمسية الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، ودار في إطار اجتماعي تشويقي، تناول قضية التحرش بالأطفال، ولعبت خلاله أمينة خليل شخصية مُدرسة في إحدى المدارس الدولية.