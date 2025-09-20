صدمة للجمهور.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار العلاقة لأول مرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدّر اسم الدكتورة مي كمال الدين محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلانها الرسمي انفصالها عن الفنان أحمد مكي عبر حسابها على "إنستغرام".

سبب تصدر مي كمال الدين التريند

وخلال الساعات الماضية اعلنت مي كمال الدين عبر حسابها بموقع انستجرام خبر انفصالها عن الفنان أحمد مكي.

انفصال مي كمال الدين عن احمد مكي

وقالت مي في منشورها الأول: "أنا محبتش حد في حياتي قد أحمد مكي، ومش هحب بعده.. وبعلن انفصالي للمرة المليون. ربنا يوفقه في حياته."، مؤكدة أن أي أخبار غير ذلك غير صحيحة.

حب مي كمال الدين لـ احمد مكي

وفي منشور لاحق، عبّرت مي عن تقديرها الكبير لمكي، مشيرة إلى أنه كان الداعم الأكبر في مسيرتها العلمية وحصولها على الدكتوراه في مجال التجميل، وأضافت أنها كانت تدعو له باستمرار، حتى خلال زيارتها للكعبة في أول عمرة لها.

احمد مكي تؤام روح مي كمال الدين

كما وصفت مكي بأنه "توأم روحها وابنها"، مؤكدة رضاها بقضاء الله وقدره، لكنها حملت المسؤولية لشخص لم تسمّه كان سببًا في انفصالهما، مختتمة بالدعاء له أن يرزقه الله بزوجة صالحة وصحبة طيبة.

من هي مي كمال الدين؟

هي دكتورة تجميل حاصلة على الدكتوراه في مجالها، وأكدت بنفسها أنها وصلت لهذه المرحلة بفضل دعم وتشجيع أحمد مكي في سنوات ارتباطهما، وهو ما انعكس بشكل واضح على مسيرتها المهنية، وتعد من الشخصيات النشطة على موقع إنستجرام، حيث يتابعها أكثر من 100 ألف متابع، وتشارك جمهورها باستمرار منشورات عن عملها وتجاربها الشخصية ورسائلها الإنسانية، وهو ما جعلها محط اهتمام كبير من جمهور السوشيال ميديا.