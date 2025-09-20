الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الفنان اللبناني فارس كرم عن لجوئه إلى القضاء دفاعًا عن عائلته، بعد أن تعرض لحملة تشويه عبر اتهامات زائفة بالإساءة لعاملة منزلية كانت تعمل لديه.

فارس كرم يقاضي المسيئين لعائلته ويستعد لحفل العقبة

وأوضح بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن هذه الأخبار "عارية تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا"، وتهدف إلى الإساءة إلى سمعته أمام الرأي العام، مؤكدًا أن الشابات اللواتي يعملن في منزله ومنزل والدته يُعاملن كأفراد من العائلة، وقد مضى على وجودهن أكثر من عشر سنوات في كنف الاحترام والرعاية.



وفي إطار الرد القانوني، اتخذ فارس كرم الإجراءات اللازمة ورفع دعوى قضائية ضد المكتب الإعلامي المعني، بالإضافة إلى الصفحة التي نشرت هذه الشائعات المغرضة، في خطوة تهدف إلى حماية خصوصيته وسمعة أسرته.



وفي سياق فني، يواصل فارس كرم جولاته الغنائية، حيث يستعد لملاقاة جمهوره في الأردن يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، ضمن فعاليات "مهرجان أمواج العقبة"، بمشاركة الفنان معين شريف.

كما يحيي حفلاً في مدينة أنطاكيا التركية يوم 14 أكتوبر المقبل، قبل أن يعود مجددًا إلى العاصمة الأردنية عمان للغناء إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي يوم الجمعة 7 نوفمبر، في إطار سلسلة من الحفلات التي تواكب نجاح أغنيته الأخيرة "قلة أدب"، وترقب صدور عمله الجديد "قلتلك عشقان".