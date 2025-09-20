نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يتصدر موسم صيف 2025 بـ "المشروع x" بفارق كبير عن كل منافسيه في المقال التالي

تصدر النجم كريم عبد العزيز قمة إيرادات موسم صيف 2025 بتحقيق فيلمه المشروع X لـ 141:650:844 مليون جنيه إيرادات داخل مصر فقط بعد 17 أسبوع عرض وبيع مليونا و66 ألف تذكرة ولايزال الفيلم يحصد إيرادات أسبوعيا حتي الأن في ظاهرة لم تشهدها السينما المصرية منذ سنوات.

إحتل كريم قمة الموسم منفردا بفارق كبير عن أقرب منافسيه علي إيرادات الموسم الأهم والأضخم سينمائيا في العالم العربي.

حطم فيلم المشروع X الأرقام القياسية في إيرادات الموسم ليغرد منفردا علي قمة إيرادات الموسم السينمائي.



بفيلمه المشروع X يواصل كريم عبد العزيز صدارته لشباك التذاكر المصرية بعدما نجحت 3 من أفلامه الأخري بخلاف المشروع X في إحتلال صدارة الإيرادات وعرش نادي الـ100 في السينما علي مدار سنوات.



يشكل كريم عبد العزيز علي شاشة السينما حالة فنية وجماهيرية مختلفة لذلك أفلامه هي الأعلي في الإيرادات وهو الإسم الأبرز في تكريمات المهرجانات العربية.



الأرقام القياسية التي حققها كريم لم تزده إلا إصرارا علي الإستمرار بالقمة بأكثر من عمل ضخم سيفاجئ بها جمهوره خلال الأسابيع المقبلة تستقبلها دور العرض تباعا من بينها عملا يعد هو الأضخم إنتاجيا وتجربة متوقع أن تتجاوز الحدود العربية لتكتسب مساحات واسعة من شاشات العالم.

يشار إلي أن فيلم المشروع x يواصل عروضه وتحقيق أرقاما أخري من الإيرادات وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي وسيناريو أحمد حسني وبطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار وهنا الزاهد وأحمد غزي وعصام السقا وتتناول أحداثه حول عالم أثار يعمل علي مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم الأكبر ويدخل في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها.