نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شرفتوني وفرحتوا قلبي".. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بالبحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان تامر حسني رسالة لأهل البحرين بعد النجاح الهائل للحفل، حيث نشر مجموعة من حفله مساء أمس الجمعة 19 سبتمبر، على مسرح الدانة بالبحرين.

منشور تامر حسني

وكتب تامر حسني:"جمهور البحرين الغالي الحبيب، كنتوا واحشيني أوي أوي ومحبتكم كانت واصلالي في كل ثانية شكرًا حبايب قلبي شكرًا لكل الجاليات العربية والجالية المصرية كلكم شرفتوني وفرحتوا قلبي".

ألبوم “لينا ميعاد”

يذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم «لينا ميعاد»، تزامنا مع الموسم الصيفي 2025.

وضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين؛ هما: الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي (ديو مع محمد منير)، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.