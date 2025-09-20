نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تشوق جمهورها لمسلسل "ورد وشيكولاته" قبل عرضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت النجمة زينة جمهورها ومتابعيها لعملها الدرامي الجديد "ورد وشيكولاته"، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي فيس بوك مقطع فيديو من البرومو الدعائي للمسلسل، معلقة عليه بقولها: "في الأول كله بيبان حلو بس العبرة بالنهايات.. ورد وشيكولاته قريبًا".

تفاصيل المسلسل



ويُعد المسلسل أحد أبرز الأعمال المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم زينة من خلاله شخصية جديدة ومتفردة من نوعها تضاف إلى مسيرتها الفنية، وسط أجواء تجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق.



وقد لاقى البرومو فور طرحه تفاعلًا واسعًا من جمهور زينة على منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حماسهم الكبير وشغفهم لمتابعة العمل الجديد.

أبطال مسلسل “ورد وشوكلاتة”



المسلسل بطولة النجمة زينة ومحمد فراج مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل.