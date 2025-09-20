"عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة كارول سماحة عن المرحلة الصعبة التي تعيشها بعد رحيل زوجها وليد مصطفى، مؤكدة أن حياتها لن تعود كما كانت.

أبرز تصريحات كارول سماحة

قالت "سماحة" خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي: "الحياة عمرها ما هترجع عادية، لأن مصر بالنسبة لي وليد، خاصة إن أنا عايشة في مصر، معتقدش إنها هتبقى عادية على الأقل في الفترة اللي عايشاها دلوقتي".

وأشارت إلى أن ما بعد هذه المرحلة ليس سهلًا بالنسبة لها ولابنتها، مضيفة: "أنا دلوقتي أم لوحدها بتربي بنتها في مصر اللي هي بلدي طبعًا، بس أول ما رجعت مصر بعد وفاة وليد حسيت بغربة، كأن فجأة البلد اتغيرت عليا.. أنا حبيت مصر أكتر بعيون وليد".

كما تحدثت كارول سماحة عن تفاصيل معاناة زوجها الراحل مع المرض، موضحة أن معاناته مع المرض بدأت عام 2018، وخضع حينها لعملية زرع كلى لم تُكلل بالنجاح، فاضطر إلى الاستمرار في جلسات غسيل الكلى على مدار سبع سنوات، وأضافت أن الغسيل المستمر أرهق جسده وأدى إلى مضاعفات في القلب استدعت تركيب دعامات، قائلة: "عشنا سبع سنين صعبين.. تعب القلب من كتر الغسيل".

وأوضحت كارول سماحة أنها تحرص على مراعاة مشاعر ابنتها "تالا" في التعبير عن حزنها لفقدان والدها، خاصة بعد أن بلغت العاشرة من عمرها وأصبحت أكثر وعيًا بما يدور حولها، كما أشارت إلى أن العملية الثانية التي خضع لها زوجها، والتي أعقبتها وفاته، كان الجميع مستعدًا لها بما فيهم تالا، حتى أن الراحل كان يصرّح لهم بأنه قد لا يخرج منها حيًا، إلا أن الأمل ظل يرافقهم في أن يتمكن جسده من تحملها، بعد أن تأجلت أكثر من مرة على مدار سبع سنوات، وأضافت أن العملية نجحت بالفعل، لكن قلبه وجسده لم يحتملَا مضاعفات ما بعد العملية.

وتابعت: "بعد ما عرفنا خبر وفاة وليد، تالا كانت في حالة ذهول، مفيش أي تعبير، لا عياط ولا شيء، صدمة، بهدوء قامت لبست أسود، قالولها أنتي صغيرة، والأطفال مابيلبسوش أسود، هي كان عندها 9 سنين.. قالت لاء ما دام ماما لبست أسود، أنا كمان هلبس أسود، قلت لها بابا لو موجود مش هيرضى تلبسي أسود".

وفيما يتعلق بافتتاحها مسرحية "كله مسموح"، عقب وفا زوجها، قالت "سماحة" أن المسرحية كان من المفترض أن تُعرض في أكتوبر 2024، ولكن نتيجة لظروف الحرب في لبنان تم تأجيلها، مما سبب خسارة للمنتجين، وقرروا وقتها تغيير الموعد إلى شهر مايو من 2025، وهو الوقت الذي تزامن مع وفاة وليد مصطفى.

ولفتت إلى أنه كان من المفترض أن يُجري "مصطفى" العملية في شهر نوفمبر، لكن تم تأجيلها بسبب تعب في القلب واحتياجه إلى تركيب دعامات، وفي تلك الأثناء جرى تأجيل إجراء عملية زرع الكلى أكثر من مرة على مدار شهور، وبالتزامن مع ذلك كانت تلغي أي التزامات عملية حتى تكون بجانب زوجها في ظروفه المرضية. كما ذكرت أن وليد مصطفى أخبرها بأن تتوقف عن تأجيل وإلغاء أعمالها، خاصة بعد تكرار تأجيل العملية لأكثر من مرة، وأخبرها بأن الموعد النهائي للعملية غير مضمون، إذ قد يُفاجئ ليلة العملية بأن نتائج فحوصاته غير سليمة.

واستطرت أنها كان من المفترض أن تفتتح المسرحية بعد 10 أيام من إتمام زوجها للعملية، ولكنها أجلت فترة التدريبات الخاصة بها حتى تبقى مع زوجها، لكنها فوجئت بإصابتها بكورونا، ليمنعها الطبيب من الصعود والاختلاط بزوجها بسبب ضعف مناعته وقتها، ما جعلها تنتظر وقت إجرائه للعملية في سيارتها، موضحة أن العملية نجحت وتواصلت مع وليد هاتفيا والذي عبر عن فرحته الكبيرة بنجاح العملية، وهو الأمر الذي جعلها تسافر إلى لبنان من أجل افتتاح المسرحية، إلا أنه وقبل يومين من الافتتاح تعرض زوجها لوعكة صحية.

وأردفت: "أمينة ابنة وليد كلمتني وقالتلي أنه مش بخير، وجاله ذبحة صدرية.. فأنا انتظرت للصبح عشان أرجع مصر، والليلة دي منمتهاش، سمعت حد بيخبط على بيتي بشكل جامد، لقيت ماريو مدير أعمالي بيقولي وليد تعبان لازم نمشي، وقتها فهمت، وطلعت بأول طيارة الصبح، روحنا المستشفى وشوفته".

ةأوضحت أنها اعتبرت عملها بعد وفاة زوجها، هروب من الواقع، حتى تستطيع التعايش، متابعة: "وليد قالي ممكن العملية تنجح، وممكن لأ، وممكن تتأجل.. فكملي شغلك عادي وكلنا نكمل حياتنا".