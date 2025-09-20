نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل "دير جيست"

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت النجمة نيكول سابا خلال حفل توزيع جوائز "دير جيست" للأفضل خلال 2025 في حفل ضخم أقيم بالقاهرة بحضور عدد كبير من النجوم وصناع الفن.



خطفت نيكول الأنظار بإطلالة مميزة ولافتة باللون الأسود، حيث حرصت على أن تكون إطلالتها مميزة وجذابة باللون الأسود خلال حفل تكريمها بجائزة التميز والإبداع عن دور "رقية العسكري" في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا وحصد عددا من الجوائز في حفل أمس.

رسالة نيكول سابا للجمهور بعد تكريمها



ونشرت نيكول عددًا من الصور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت، "أنا فخورة جدًا الليلة وبشكر كتير مهرجان دير جيست على الجايزة والتكريم وشكرًا لكل الجمهور الحبيب اللي دايما داعمني بحبكم أوي".

وتنتظر النجمة نيكول سابا عددًا من التكريمات خلال الأيام القادمة منها "الموريكس دور" ومهرجان الغردقة لسينما الشباب، كنا تستعد لإطلاق عدد من المفاجآت لجمهورها.