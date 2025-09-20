إيمان كمال تكتب: الجونة السينمائي 8.. احتفاء بمسيرة منة شلبي ومئوية يوسف شاهين و"نافذة فلسطين"

القاهرة - محمد ابراهيم - لغة السينما لا تزال هى اللغة المؤثرة والقوى الناعمة في وجه غشومية الحرب واللا إنسانية، وفي الوقت الذي يتردد فيه صدى القضية الفلسطينية في المهرجانات العالمية، يواصل الجونة السينمائي في دورته الثامنة المقررة 16 أكتوبر إلى 24 من نفس الشهر، حضور واضح لفلسطين من خلال "نافذة" على فلسطين".



حضور فلسطيني لافت



اختار المهرجان هذا العام النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار وسفيرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتكون ضيفة الشرف. ووفق البيان الرسمي، جاء هذا التكريم تقديرًا لمواقفها الإنسانية ودفاعها عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، في انسجام مع شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية"، ومع موقفها العلني المؤيد للقضية الفلسطينية.

إلى جانب ذلك، سجل الحضور الفلسطيني موقعًا بارزًا في الدورة الجديدة، سواء من خلال العروض الخاصة ببرنامج السينما الفلسطينية الذي يضم أعمالًا طويلة وقصيرة تضيء على واقع غزة اليومي وما يعيشه أهلها من مآسي، أو عبر تعيين المخرج مهدي فليفل رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.

الأفلام التي اختارها المهرجان لتكون ضمن البرنامج الفلسطيني تعمل كوثائق بصرية للصمود والإصرار على الحياة، وتمنح المتلقي فرصة الاطلاع على قصص الفلسطينيين بعيون مبدعيهم، بعيدًا عن الخطاب السياسي الجاف. هي محاولات لإيصال صوت الناس وحكاياتهم إلى العالم، مؤكدة أن السينما لا تزال أداة مقاومة تحفظ الذاكرة وتواجه الإبادة بالسرد والفن.



ينطلق المهرجان تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، ليواصل دوره في تعزيز الحوار الثقافي والفني بين الشعوب عبر السينما، ودعم القضايا الإنسانية والمجتمعية كجزء من هويته الأساسية. كما تحتفي الدورة هذا العام بالنجمة منة شلبي عبر منحها جائزة الإنجاز الإبداعي تكريمًا لمسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من عقدين.

احتفاء عالمي بمئوية يوسف شاهين

يضع مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة احتفالًا خاصًا بمرور مئة عام على ميلاد المخرج الكبير يوسف شاهين، الذي تحل ذكراه في 25 يناير/كانون الثاني 2026. وأكدت المخرجة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان، أن شاهين كان علامة فارقة في السينما العربية وأثر في جيل كامل من المبدعين.

وقالت: "يوسف شاهين لم يكن مخرجًا استثنائيًا فقط، بل كان الأب الروحي لموجات السينما العربية الجديدة، قررنا في مهرجان الجونة أن نحتفل بهذه المناسبة في هذه الدورة من خلال اختيار زاوية مختلفة للنظر إلى مسيرة شاهين، وهي أن نسلّط الضوء على أثره في جيل كامل من السينمائيين العرب الذين حذوا حذوه في صناعة أفلام ذاتية، فهو لم يفتح الطريق فقط أمام السيرة الذاتية في السينما العربية بفيلمه (إسكندرية ليه؟)، بل ألهم مخرجين من تونس والمغرب والجزائر ومصر لصناعة أفلامهم الأولى في هذا الاتجاه".

الاحتفاء لا يقتصر على الجونة وحدها، إذ تُنظم فعاليات موازية في مهرجانات أخرى من بينها مونبلييه في فرنسا، حيث يخصص قسم خاص لاختيار مخرج شاب لمناقشة أفلام شاهين مع الجمهور، أما الفنانة يسرا فأعربت عن سعادتها بإعادة عرض أعماله ضمن الفعاليات، معتبرة أن هذا يتيح لجيل جديد من المشاهدين فرصة التعرف على إرثه السينمائي.

الإنجاز الإبداعي لمسيرة منة شلبي

وفي لفتة أخرى، يمنح المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعي للممثلة المصرية منة شلبي تقديرًا لمسيرتها التي بدأت مطلع الألفية من خلال فيلم الساحر مع الفنان محمود عبد العزيز. ومنذ ذلك الحين تعاونت منة مع نخبة من أبرز المخرجين مثل أسامة فوزي في بحب السيما، محمد خان في بنات وسط البلد، يسري نصر الله في بعد الموقعة، ومروان حامد في الأصليين وتراب الماس.



خلال رحلتها حصدت منة جوائز عديدة، ووصلت إلى محطة استثنائية بترشحها عام 2021 لجائزة إيمي عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة، لتصبح أول ممثلة مصرية تحقق هذا الإنجاز. كما تشارك هذا العام في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المهرجان للحديث عن تجربتها الفنية.



70 فيلمًا في مختلف المسابقات



وتتضمن الدورة الجديدة عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتنوع بين أفلام روائية طويلة، وأفلام وثائقية، وأفلام قصيرة.



ومن جانبها، أعلنت المديرة الفنية للمهرجان، ماريان خوري، عن قائمة الأفلام المشاركة وفعاليات المهرجان، إلى جانب خبراء ونجوم صناعة السينما المشاركين. وقالت خوري: "يسعدني أن أشارككم حماسي بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث نفتخر هذا العام بمجموعة غنية ومتنوعة من الأفلام التي تعكس أصواتًا وتجارب من مختلف أنحاء العالم. كما نعتز بالشراكات الجديدة التي عقدها المهرجان هذا العام، والتي ستُسهم في توسيع دائرة التأثير والإلهام، وتأكيد مكانة الجونة كجسر يجمع بين صُنّاع السينما والجمهور الطامح إلى اكتشاف رؤى جديدة".

20 مشروع في سيني جونة



كما ستشهد منصة سيني جونة توسعًا كبيرًا هذا العام، حيث يستضيف ملتقى سيني جونة أكثر من 35 فعالية تتنوع بين ورش عمل، ولقاءات حوارية، وموائد مستديرة مع نجوم مصريين وعالميين.

ويشهد برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة توسعًا غير مسبوق هذا العام مع تلقي أكثر من 1000 طلب مشاركة، وإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "كلاكيت تاني مرة" لدعم خريجي الدورات السابقة بدعم الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دروسوس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الشريك الداعم للأثر. كما تم الإعلان عن شراكة ممتدة مع جامعة إسلسكا لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى منح الطلاب فرصًا للتعلّم والتواصل والانخراط في المشهد السينمائي.

وأعلن المهرجان أن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، تلقى أكبر عدد من الطلبات هذا العام، إذ تجاوزت 290 مشروعًا في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وتم اختيار 20 مشروعًا للمشاركة في فعاليات سيني جونة، التي ستُقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر.