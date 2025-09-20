نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يفوز بجائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم "أحمد وأحمد" ويهدي جائزته لهاني سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد النجم أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما عن فيلم "أحمد وأحمد "الذى يعرض حاليًا وحقق إيرادات كبيرة والتى تخطيت الـ 70 مليون جنيه فى شباك السينما، وذلك من حفل دير جيست في نسخته الـ 22.

تصريحات أحمد السقا

وأعرب النجم أحمد السقا عن سعادته بهذا التكريم قائلًا: "أنا سعيد جدًا إنى وسط زملائي واساتذنى وناس كتير هنا وقفت جنبي، وبشكر دير جيست والجايزة دى رقم 5 عندى فى المكتب، وأنا عاوز أقول شكر وإهداء".

وتابع أحمد السقا: "الشكر هو إني في عز ما فقدت كل شئ واديت الدنيا ضهري لقيت فى ضهرى 3 أشخاص هم ياسين وحمزة ونادية السقا فكان لازم أكمل المشوار عشانهم، أما الإهداء فأنا كان بيني وبين شخص امبارح مكالمة مطول فأنا بهدي الجايزة دى لأخويا وصاحب عمري هاني سلامة".

فيلم "هيروشيما"

ويستعد أحمد السقا لتصوير فيلم هيروشيما خلال الأيام المقبلة والذى يتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال، بعد تعاونات سابقة ناجحة لهما أخرها فيلم أحمد وأحمد، ويعد "هيروشيما" من الأعمال السينمائية الضخمة المنتظرة، حيث تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، مع طابع أكشن مميز اعتاد عليه جمهور السقا.

يضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب السقا، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسى، ناهد السباعي، هدى الأتربي، وعدد كبير من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوى وزيد الكردى.

فيلم "أحمد وأحمد"



آخر أعمال أحمد السقا، فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.



أحداث فيلم “أحمد وأحمد”

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد - أحمد السقا في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.



تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.