نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. المنتج عصام إمام يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المنتج عصام إمام تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شارك الكاتب أكرم السعدني جمهوره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، صورة جديدة جمعت الفنان الكبير عادل إمام بشقيقه، في أحدث ظهور للزعيم.



آخر ظهور لـ عادل إمام



وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام قد أثار تفاعلًا واسعًا في يوليو الماضي، أثناء حضوره عقد قران حفيده عادل رامي إمام، بعد فترة غياب طويلة، حيث ظهر في صورة عائلية ضمت عددًا من أفراد أسرته وأصدقائه المقربين.

الاحتفال الذي أقيم بفيلا الزعيم في المنصورية، شهد حضورًا بارزًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، من بينهم يسرا، لبلبة، إلهام شاهين، فيفي عبده، هشام ماجد، معتز التوني، ياسمين رئيس، والمنتج محمد السعدي، الذين حرصوا جميعًا على تقديم التهنئة للعروسين.