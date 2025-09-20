مصطفى عماد يهدي تكريمة في حفل توزيع جوائز دير جيست للمخرج محمد سامي

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرص الفنان مصطفى عماد علي حضور الدورة ٢٢ من حفل توزيع جوائز دير جيست الذي أقيم مساء أمس في إحدي الفنادق بالتجمع.

عبر الفنان مصطفى عماد عن سعادته بتكريمة في حفل توزيع جوائز دير جيست عن مسلسل سيد الناس و الذي عرض في رمضان 2025.

قال مصطفى عماد خلال تكريمة بهدي تكريمي للمخرج المبدع محمد سامي العبقري.

حرص على حضور الحفل العديد من النجوم منهم نجلاء بدر ، إسعاد يونس ، أنوشكا ، كريم فهمي ، أحمد رزق ، مصطفى عماد ، محمد سعد ، أحمد سعد ، سلوي محمد علي ، هنا الزاهد ، ماجي ابو عوصن ، إسعاد يونس ، نوليا مصطفى ، صابرين ، كندة علوش ، أمينة خليل ، نهي صالح ، خالد زكي ، كندة علوش ، غيرهم كثير من النجوم.

و تأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز " دير جيست" النهائية لهذا العام في مختلف المجالات الإعلامية و الفنية ، حيث تمنح الجوائز في كل تصنيف من بينها: أفضل ممثل ، و ممثلة ، أفضل مذيع و مذيعة ، أفضل قناة ، أفضل راديو ، أفضل مطرب و مطربة.