زينة تخطف الأنظار ببرومو "ورد وشيكولاتة" وتثير حماس جمهورها

أحمد جودة - القاهرة -

أشعلت النجمة زينة مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت المقطع التشويقي الأول لمسلسلها الجديد "ورد وشيكولاتة"، معلقة بكلمات غامضة: "في الأول كله بيبان حلو بس العبرة بالنهايات.. ورد وشيكولاته قريبًا".

العمل الدرامي يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة خلال الموسم المقبل، حيث تراهن زينة على شخصية استثنائية ومختلفة تضاف إلى رصيدها الفني، في إطار يجمع بين الدراما الاجتماعية والإثارة المشوقة.

البرومو لاقى تفاعلًا واسعًا منذ اللحظات الأولى لطرحه، إذ عبر محبو زينة عن حماسهم الكبير لمتابعة تفاصيل القصة التي بدت مشوقة وغامضة في الوقت ذاته.

يشارك زينة في البطولة كل من محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل.