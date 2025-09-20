نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميريام فارس تُثير الجدل بإطلالة جريئة وتكشف سر إغلاق التعليقات على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خطفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الأنظار مجددًا بعد نشرها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية بلوزة باللون الأسود أبرزت جمالها وأنوثتها، وهو ما جعل صورها تتصدر تفاعل الجمهور في وقت قصير.

ورغم الإشادة الكبيرة بجمالها، إلا أن تساؤلات كثيرة طُرحت حول سبب إغلاقها خاصية التعليقات على حسابها، الأمر الذي أجابت عنه ميريام فارس بقولها: "الموضوع يطول شرحه، بس باختصار أنا حبيت أبعد عن هذه اللعبة كلها، ودائرة التعليقات"، في إشارة منها إلى رغبتها في الحفاظ على خصوصيتها بعيدًا عن الجدل والتعليقات السلبية.