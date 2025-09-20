نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمينا العبد بين دراما الجامعات وسحر الأقصر.. خطوات واثقة نحو النجومية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة الشابة ياسمينا العبد تأكيد حضورها على الساحة الفنية بخطوات متسارعة، لتثبت أنها واحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما والسينما المصرية. فبعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل لام شمسية مع المخرج كريم الشناوي، تعيش ياسمينا فترة مليئة بالمشروعات الفنية الجديدة.

وتخوض ياسمينا أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية عبر مسلسل ميد ترم، أحد إنتاجات منصة "Watch It" الأصلية، والذي يشاركها بطولته نخبة من الفنانين الشباب مثل جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، وريم رأفت، بجانب مجموعة من المواهب الجديدة التي يراهن عليها صناع العمل، إضافة إلى أسماء بارزة مثل هاني عادل، أحمد عزمي، وعمرو صالح، ويأتي العمل من إخراج مريم الباجوري. المسلسل يقدم معالجة اجتماعية شبابية تدور أحداثها داخل جامعة مصرية وتناقش تجارب مختلفة لطلاب مصريين وعرب.

وفي السينما، تشارك ياسمينا في فيلم كان يا ما كان إلى جانب الفنان نور النبوي، والذي بدأ تصويره الأيام الماضية بمدينة الأقصر. الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد، ويضم توليفة شبابية مليئة بالحيوية من بينهم مروان مسلماني وآخرون، ليشكل تجربة سينمائية جديدة تحمل أجواء مختلفة.

