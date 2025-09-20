نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي يساند عيد أبو الحمد بعد أزمته الصحية ورسالة استغاثة تُحرّك الوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لفتة إنسانية، حرص الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، عضو مجلس النقابة، على زيارة الفنان عيد أبو الحمد داخل المستشفى بعد تعرضه مؤخرًا لأزمة قلبية استدعت دخوله الرعاية الطبية.

رسالة استغاثة تهز مواقع التواصل

وكان عيد أبو الحمد قد لجأ إلى حسابه على موقع "فيس بوك" طالبًا الدعاء من جمهوره، حيث كتب: "بقالي 26 ساعة في المستشفى.. ادعولي"، لتتوالى بعدها رسائل الدعم من زملائه في الوسط الفني، الذين دعوا متابعيهم إلى التضرع بالشفاء له وتقديم كل الدعم المعنوي في هذه المرحلة الحرجة.

مسيرته الفنية وآخر أعماله

يُذكر أن آخر ظهور درامي للفنان عيد أبو الحمد كان في مسلسل ولاد الشمس الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد مالك، محمود حميدة، طه دسوقي، معتز هشام، مريم الجندي، وفرح يوسف. العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج United Studios.