إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها بسبب التنمر

تصدر اسم المخرجة المصرية إيناس الدغيدي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عن زواجها في سن السبعين من رجل أعمال يصغرها في العمر. وبينما أثار الخبر موجة واسعة من الجدل والتعليقات المتباينة، التزمت الدغيدي الصمت أولًا قبل أن تؤكد بنفسها صحة الأنباء.

وفي أول تعليق رسمي لها، نشرت الدغيدي عبر خاصية "الستوري" على حسابها في إنستغرام تأكيدًا بزواجها، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن إلغاء حفل الزفاف الذي كان مقررًا في 14 أكتوبر المقبل، معللة قرارها بحملة الانتقادات والتنمر التي رافقت إعلان الخبر.

وكتبت قائلة: "كنت سعيدة بمشاركة فرحتي معكم في حفل بسيط، لكن للأسف تحول الأمر إلى سخرية وتنمر وتطفل، لذلك قررت أنا وزوجي الاكتفاء باحتفال عائلي صغير، على أن نلتقي بأصدقائنا المقربين بعيدًا عن الأضواء."

العريس رجل أعمال يُدعى أحمد من خارج الوسط الفني، وهذه هي الزيجة الثانية للدغيدي بعد زواج دام 30 عامًا أنجبت خلاله ابنتها الوحيدة "حبيبة"، وانتهى بسبب ما وصفته بـ "الملل الزوجي".