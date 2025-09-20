فن ومشاهير

أشرف زكي يزور عيد أبو الحمد ويطمئن على حالته الصحية

0 نشر
0 تبليغ

  • أشرف زكي يزور عيد أبو الحمد ويطمئن على حالته الصحية 1/4
  • أشرف زكي يزور عيد أبو الحمد ويطمئن على حالته الصحية 2/4
  • أشرف زكي يزور عيد أبو الحمد ويطمئن على حالته الصحية 3/4
  • أشرف زكي يزور عيد أبو الحمد ويطمئن على حالته الصحية 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي يزور عيد أبو الحمد ويطمئن على حالته الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بزيارة الفنان عيد أبو الحمد داخل المستشفى، وذلك برفقة الفنان منير مكرم، بعد الأزمة الصحية التي مر بها خلال الأيام الماضية.

ac1170353d.jpg
2606bf8779.jpg
e909bc59e3.jpg

أشرف زكي يطمئن علي عيد أبو الحمد بالمستشفى 

وأكد أشرف زكي أن حالة عيد أبو الحمد الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا، بعد تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب له، مطمئنًا الجمهور على استقرار أوضاعه الصحية.

عيد أبو الحمد يتعرض لازمة صحية 

وكان عيد أبو الحمد قد تعرض لأزمة حادة في عضلة القلب نتيجة معاناته الطويلة مع مشكلات صحية بالقلب، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

عيد أبوالحمد يستغيث بنقابة المهن التمثيلية 

يُذكر أن الفنان كان قد استغاث عبر حسابه على "فيسبوك"، مشيرًا إلى بقائه داخل المستشفى لأكثر من 26 ساعة دون تلقي الرعاية اللازمة، وهو ما دفع النقابة إلى التدخل السريع لمتابعة حالته.

من هو عيد أبو الحمد؟ 

ويُعد عيد أبو الحمد من الفنانين الذين تركوا بصمة في أعمال سينمائية وتلفزيونية بارزة، حيث شارك في أفلام منها "قط وفار"، "عسل أسود"، و"سالم أبو أخته"، وكان آخر ظهور له سينمائيًا في فيلم "ريستارت" مع تامر حسني. أما في الدراما، فقدّم أدوارًا مؤثرة في مسلسلات مثل "حديث الصباح والمساء"، "الخواجة عبدالقادر"، "الكبير أوي"، و"بـ100 وش".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا