سهر الصايغ تتصدر أحداث الإثارة في مسلسل «لعدم كفاية الأدلة»

بدأت الفنانة سهر الصايغ مؤخرا تصوير مسلسلها الجديد تحت عنوان «لعدم كفاية الأدلة»، والذي يتكون من 15 حلقة.

ابطال مسلسل لعدم كفاية الأدلة

ومسلسل لعدم كفاية الأدلة، المكوّن من 15 حلقة، ينتمى إلى نوعية أعمال الجريمة والإثارة، مع مشاركة عدد من الفنانين وضيوف الشرف، أبرزهم صبرى فواز، جورى بكر، أشرف زكى وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين في الحكايات، ومن تأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد حسن.

قصة مسلسل لعدم كفاية الأدلة

مسلسل "لعدم كفاية الأدلة" تعتمد على 4 شخصيات رئيسية تتصدرهم سهر الصايغ، وتدور أحداثه حول قضايا مستوحاة من جرائم حقيقية أغلقت فى الماضى لعدم توافر الأدلة الكافية، ليعاد فتح ملفاتها والتحقيق فيها من جديد، ويعتمد العمل على تقديم حكايات مفصلة، بحيث يتم تسليط الضوء على قضية واحدة تمتد على 3 حلقات.

آخر أعمال سهر الصايغ

وحققت سهر الصايغ نجاحا كبيرا خلال دراما رمضان الماضى 2025، مسلسل "حكيم باشا" بجانب مصطفى شعبان، ودارات احداثه فى اطار صعيدى.



ابطال مسلسل "حكيم باشا"

وضم المسلسل مصطفى شعبان، دينا فؤاد، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبى، هايدى رفعت، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "حكيم باشا"

دارت أحداثه حول حكيم، الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها في صعيد مصر، حيث تولى إدارة أموال عائلته بعد أن يضع عمه كل أملاكه بين يديه بسبب ذكائه وثقته به، ليواجه حكيم صراعات ومؤامرات من أبناء عمه بسبب الطمع فى الثروة والسلطة، وسعيهم للاستيلاء على كل شىء.